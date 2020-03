Segini Target Jumlah Medali Emas Tim Muaythai Sumut di PON 2020

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Tim Muaythai Sumut menargetkan tiga medali emas saat perhelatan PON XX di Papua yang berpeluang diraih dari tiga nomor pertandingan.

Ketiga nomor pertandingan itu diprediksi datang dari atlet Muaythai bernama Kevin, Maya dan Mey Delse.

"Ya, kita targetkan tiga medali emas dari tiga nomor pertandingan. Semoga saja bisa terwujud," kata Ketua Umum Cabor Muaythai Sumut, AKP Antoni Rajagukguk, Senin (2/3/2020).

Antoni yang juga anggota Polri ini mengaku pihaknya akan menggembleng kelima atlet Muaythai agar bisa berprestasi dan membawa medali emas.

"Untuk tiga nomor pertandingan yang akan membawa medali emas juga akan mendapat perlakuan yang sama seperti dua atlet lainnya. Yang pasti mereka semua berpeluang dan tiga nomor pertandingan itu yang berpotensi. Begitupun, kita berharap kelima atlet itu berprestasi pada PON di Papua," terangnya.

• Atlet Muaythai Digenjot Latihan Fisik 10 Sesi Seminggu

Untuk itu, kata Antoni, dirinya akan memberikan program kepada pelatih agar bisa menjadikan kelima atlet Muaythai yang lolos ke PON agar bisa membawa pulang medali emas.

"Dan program latihan itu nantinya juga harus diterapkan pelatih kepada para atlet," katanya.

Dikatakan Antoni, pada pertengahan Juli dan Oktober kelima atlet Muaythai ini akan melakukan try out ke luar negeri seperti Thailand.

"Tidak mungkin kita lakukan try out di Indonesia karena mereka termasuk lawan kita saat PON di Papua. Takutnya, kalau kita try out di Indonesia mereka mengetahui kemampuan kita. Padahal saat try out, mereka hanya menampilkan pemain cadangan mereka. Itu yang menjadi alasan kita try out di Thailand," katanya.(akb/tri bun-medan.com)