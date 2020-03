Pose Tara Basro Tanpa Sehelai Benang Jadi Trending, Buat Netizen di Jagat Maya Heboh

TRIBUNNEWS.COM/JEPRIMA

Pemain film Tara Basro saat menghadiri acara konferensi pers The 10th Indonesian Film Festival (IFF) di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (30/1/2016). Festival yang bertajuk Another Face Of Indonesia menayangkan sebelas film yang mesing-masing menunjukkan sisi yang berbeda dari kebudayaan perfilman Indonesia. Tribunnews/Jeprima