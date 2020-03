Izin 3 Konser Musisi Internasional di Jakarta Dibatalkan, Imbas dari Virus Corona

TRIBUN-MEDAN.com- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatalkan izin sejumlah konser di ibu kota pada Maret hingga April 2020 mendatang.

Hal ini dilakukan guna mengantipasi penyebaran virus mematikan asal Wuhan, Tiongkok ini.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Benny Agus Candra mengatakan, setidaknya ada tiga konser yang izinnya telah ditangguhkan.

"Ada tiga (konser) yang sudah masuk (izinnya), tapi untuk sementara kita tangguhkan, yaitu Head In the Clouds, Baby Metal, dan Foals Live In Jakarta," ucapnya, Kamis (5/3/2020).

Dijelaskan Benny, sampai saat ini pihaknya masih terus mengkaji kriteria acara yang dilarang demi meminimalisir penyebaran virus corona di Jakarta.

Ia pun menyebut, sampai saat ini beberapa kriteria acara yang dilarang untuk sementara ialah pertunjukan hiburan seni dan budaya, konser musik, festival, dan sejenisnya.

"Untuk (jenis acara) yang lain sedang kami kaji," ujarnya saat dikonfirmasi.

Benny berharap, wabah virus corona yang baru masuk ke Indonesia ini dapat segera diatasi sehingga penangguhan izin keramaian bisa segera dicabut.

"Mudah-mudahan tindakan pencegahan bisa efektif sehingga setelah April kondisi membaik dan kondusif," kata dia.