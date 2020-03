Novita Sari, Dulu Tak Bisa Make Up, Kini Jadi Beauty Content Creator

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Seiring berkembangnya zaman, berbagai profesi baru juga ikut lahir.



Salah satunya menjadi content creator atau pembuat konten di media sosial.

Hal ini lah yang kini ditekuni Novita Sari atau yang dikenal juga dengan Novita Dobrev.

Perempuan kelahiran Medan ini menekuni profesi sebagai beauty content creator sejak 2015.

"Sebagai beauty content creator itu, aku mengunggah segala sesuatu yang berhubungan dengan beauty. Misalnya mengenai Outfit of The Day (OOTD), make up, dan tips dan trik, bahkan tentang kesehatan," katanya.

Novita menceritakan, awalnya ia membuat konten kecantikan di YouTube lalu menjalar ke Instagram.

Novita tertarik untuk membuat video tentang kecantikan karena dirinya saat itu juga sedang belajar berdandan.

"Aku dulu orangnya sangat tomboi dan enggak bisa make up. Lalu kan ada zaman pesta perayaan ulang tahun ke 17, nah aku selalu minta didandani oleh teman-teman. Karena keseringan minta tolong, aku malu juga," katanya.

Karena hal itu, Novita kemudian tertarik untuk belajar cara berdandan dan merasa menemukan passion nya di bidang ini.

Dari sana ia terus melanjutkan membuat video hingga saat ini.

Novita mengatakan, mengawali karirnya menjadi content creator bukanlah hal mudah. Ia banyak diejek saat pertama kali membuat video kecantikan di YouTube.