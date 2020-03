35 Ribu Siswa SMA se-Sumut Ikut Try Out UN UISU

Rektor UISU Dr. H. Yanhar Jamaluddin, MAP foto bersama dengan siswa SMA Martadinata usai melihat langsung pelaksanaan try out UN yang dilaksanakan tim promosi UISU.

MEDAN.TRIBUNNEWS.com, MEDAN - Sekitar 35 ribuan siswa SMA di berbagai Kabupaten/Kota secara terpisah mengikuti pelaksanaan try out yang digelar Tim Promosi UISU. Kegiatan Try out berlangsung secara bersamaan di masing-masing sekolah sejak akhir Februari hingga pertegahan Maret ini. “Alhamdulillah pelaksanaan try out berjalan sukses dan lancar,” demikian disampaikan Ketua Panitia Promosi UISU, Dr. Julia Maulina, M.Si kepada wartawan di kampus UISU kemarin.

Dijelaskan Dr. Julia bahwa total siswa yang mengikuti pelaksanaan try out sebanyak 35.469 siswa dari 174 sekolah di Kota Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Pematang Siantar, Tapanuli Tengah, Pasaman, Padang Sidimpuan, Madina, Padang Lawas, Labusel, Labura, Batubara, Asahan, Tanjung Balai dan Labuhan Batu (Rantau Prapat).

Rektor berbincang-bincang dengan siswa kelas 12 SMA Negeri 14 Medan disela-sela pelaksanaan try out UN yang dilaksanakan tim promosi UISU (TRIBUN MEDAN/HO)

Di antaranya, SMA Negeri 5 Pematang Siantar, SMA Negeri 1 Panti, SMA Negeri 2 Lubuk Sikaping, SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping, SMA Negeri 2 Kotapinang, SMA Negeri 2 Torgamba, SMA Negeri 1 Panyabungan Utara dan SMA Negeri 1 Panyabungan. Selain itu, Try out juga digelar di SMA Negeri 1 Portibi, SMA Negeri 1 Kutacane, SMA Negeri 1 Halongonan Padang Lawas Utara.

Sedangkan di kota Medan, try out UN juga digelar di SMAN 13 Medan, MAN 1 Medan, SMA Swasta Asyafi’iyah, SMA Marthadinata, SMA Negeri 14 Medan dan SMA Negeri 2 Medan.

Kegiatan try out tersebut, katanya sudah dimulai sejak 17 Februari hingga akhir pekan ini dengan melibatkan tim promosi yang terdiri dari Dr. Julia Maulina, M.Si (Ketua) dan Pardi, SS, MS, Drs. Habibullah, MA, . Mas'ut, SE, M.M serta Ir. Luthfi Parinduri, M.Si berikut masing-masing sebagai anggota dan melibatkan 2 orang mahasiswa UISU.

Secara terpisah, Rektor UISU Dr. H. Yanhar Jamaluddin, MAP mengatakan bahwa kegiatan promosi tahun ini memang lebih diarahkan kepada kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan siswa SMA. “Yang mereka butuhkan adalah bagaimana menghadapi Ujian Nasional yang akan digelar sebentar lagi,” ujar Rektor.

Sebab itu, UISU berinsiatif untuk melaksanakan try out agar siswa-siswa dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti pelaksanaan UN. Setidaknya, kata Rektor, dengan pelaksaaan Try Out membuat siswa secara mental siap menghadapi ujian. Sebab, katanya, pola dan model try out yang dilaksanakan mengikuti pola dan model UN yang akan dilaksanakan nanti.

Kepada pimpinan sekolah dan guru, Rektor juga mengucapkan terimakasih atas kerjasamanya dengan UISU untuk memfasilitasi pelaksanaan try out. “Ini adalah bentuk kerjasama yang saling memberikan manfaat kepada UISU dan sekolah, khususnya siswa kelas 12,” kata Rektor UISU.

Sebagai Lembaga pendidikan tinggi, ujarnya, pelaksanaan try out jangan hanya dipandang sebagai kegiatan promosi melainkan juga sebagai bentuk kontribusi UISU masyarakat, khususnya siswa SMA.

UISU, kata Rektor, sebagai institusi pendidikan tinggi yang hadir sejak 1952 siap untuk menerima siswa SMA melanjutkan pendidikan tinggi di 9 Fakultas yang ada di UISU.

Saat ini, jelas Rektor, UISU mengelola 35 program studi untuk pendidikan sarjana, pasca sarjana dan profesi. Kepada orang tua siswa yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi anaknya di UISU, panitia penerimaan mahasiswa baru UISU sudah membuka pendaftaran sejak 2 Maret 2020 di Pusat Administrasi UISU Jalan SM Raja Medan.

Pada kesempatan yang sama, Rektor UISU juga mengatakan bahwa UISU sebagai perguruan tinggi swasta tetap mengedepankan nilai-nilai keislaman dalam aspek akademik dan proses pembelajaran di kampus. “Kita ingin mewujudkan UISU sebagai Perguruan Tinggi Swasta yang bertaraf insternasional dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kislaman,”katanya. (***)