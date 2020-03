SIARAN LANGSUNG Live Streaming Leipzig vs Tottenham Hotspur, Tonton Link Live Liga Champions di Sini

Jadwal Liga Champions leg 2 babak 16 besar digelar, duel Selasa dini hari atau Rabu (11/3/2020).

Menariknya, leg 2 babak 16 besar Liga Champions menuntut tim-tim besar seperti Juventus, Real Madrid dan Liverpool untuk kerja keras meraih kemenangan besar jika ingin lolos ke fase berikutnya.

Menelan kekalahan saat laga tandang di leg 1 Liga Champions pekan lalu, Juventus dan Real Madrid serta Liverpool wajib menang dengan selisih 2 gol jika ingin melaju ke babak berikutnya.

Pertandingan leg 2 babak 16 sesuai Jadwal Liga Champions bakal kembali tayang melalui uefa Tv partner, sedangkan di Indonesia beberapa laga disiarkan melalui Siaran Langsung dan LINK Live Streaming SCTV.

Siaran Langsung Liga Champions leg 2 babak 16 Besar akan dimulai pada Rabu (11/3/2020).

Pertandingan seru di antaranya Liverpool vs Atletico Madrid, Bayern Munchen vs Chelsea dan Barcelona vs Napoli.