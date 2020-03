Terungkap Kecantikan Nia Ramadhani, Lahir Dari Beda Rahim tapi Bapak Sama, Ini Penyebabnya

TRI BUN-MEDAN.com - Lahir dari rahim berbeda dengan bapak yang sama, mengapa Nia Ramadhani wajahnya paling beda?

Terungkap jawabannya, lihat paras neneknya ini yang berdarah Belanda.

Tak pernah terekpos, nenek Nia Ramadhani pertama kali muncul ke publik dan langsung jadi sorotan.

Hanna Ingram, nenek Nia Ramadhani, berkunjung ke Jakarta untuk melepas rindu dengan cucunya.

Kedatangan Hanna terekam dalam video yang diunggah kakak Nia Ramadhani, Talitha Elizabeth Nugroho, melalui Instagram.

Nampak dalam Insta Story Talitha, sang nenek baru saja datang di bandara Jakarta dan mengenakan sweater abu-abu serta syal.

Thalita menyebut neneknya sebagai my angel atau malaikatku.

"My angel is coming to town," tulis Talitha.

Kebersamaan Nia Ramadhani dan neneknya (Instagram Nia Ramadhani Update)

Lalu dalam Insta Story berikutnya, Talitha menyebut Hanna, sang nenek tengah menjaga cucunya yakni Nia Ramadhani yang sedang melayani sesi foto dengan fans di sebuah toko.

"Si Oma jagain cucunya, baru sampe Jakarta. Gemes banget si Oma," tulis Talitha lagi.