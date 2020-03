Women Run The World Berlangsung 21 Maret, Bahas Berbagai Isu Terkait Perempuan

PARA peserta press conference Women Run The World bersama pembicara Women Run The World yang akan diadakan di Main Hall IFGF Medan 21 Maret 2020 mendatang

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Sebuah event yang diadakan komunitas Beauty Beyond Size Indonesia, Women Run The World akan berlangsung pada hari Sabtu (21/3/2020) mendatang di Main Hall IFGF, Komplek Ruko Centre Point Medan.

Dalam acara ini, akan hadir sebanyak 20 orang pembicara perempuan yang berasal dari berbagai latar belakang dan akan berbagi kisah mereka masing-masing.

"Setiap dari kita punya potensi di dalam diri masing-masing. Setidaknya, selepas pulang dari acara Women Run The World nanti, semua peserta yang hadir bisa merasa bahwa mereka tidak sendirian, mereka juga punya harapan dan bisa menjadi yang mereka inginkan," ujar Angel Veira Japardy, Founder Beauty Beyond Size Indonesia saat acara press conference Women Run The World di Cohive Clapham Centre Point Medan Selasa (17/3/2020).

Acara yang akan diadakan hari Sabtu mendatang ini, akan mengusung berbagai macam tema pembahasan terkait perempuan dengan pembicara yang ahli di bidangnya.

Satu di antaranya adalah Stella Guntur.

Pengacara ini akan membawakan topik berjudul The Marriage Decision yang membahas mengenai hak-hak perempuan baik sebelum menikah maupun sesudah menikah.

"Karena saya ada di bidang hukum, tentu nanti saya akan membawakan bahasan mengenai hukum yang berkaitan dengan perempuan. Nanti akan dibahas mengenai hak-hak yang didapatkan perempuan baik sebelum maupun sesudah menikah," ujarnya saat sesi spoiler masing-masing pembicara.

Selain seorang pengacara, juga ada seorang wanita pekerja sosial bernama Wilda Wakkary yang juga fokus terhadap kajian-kajian mengenai perempuan Pekerja Seks Komersial (PSK) dan memahami mereka dari dekat.

Topik yang akan dibawakan Wilda Wakkary berjudul We Are Precious.

Juga seorang dokter bernama Putri Mentari yang akan membawakan bahasan seputar kesehatan dan hubungannya dengan kecantikan.

Ia juga ditemani beberapa pembicara lainnya yakni Christin Bustandi, Regina Fortunata, Fabiola Andriki, Vivi Huang dan Betty Lorensia dengan topik berjudul Beautiful Inside Beautiful Outside.

"Karena termasuk sering merasakan insecure terhadap diriku sendiri karena faktor fisik, aku akan berbicara mengenai bagaimana perjalananku dari merasa insecure hingga sampai pada menerima keadaan dan menjadi percaya diri kembali," ujar Fabiola Andriki.

Juga ada Stella Juswan, yang akan berbicara banyak mengenai pendidikan dan kecintaannya terhadap dunia edukasi. Topik yang akan dibawakan Stella berjudul I Fall In Love With Education. Serta beberapa pembicara lainnya.

"Kita juga ingin membuka cara pandang orang-orang bahwa Medan juga punya perempuan-perempuan hebat yang punya semangat besar untuk terus maju. Semoga dengan mendengar 20 cerita dari 20 perempuan yang berbeda dapat membawa dampak baik bagi seluruh perempuan khususnya yang ada di Medan," ujar Angel.

Acara pada 21 Maret mendatang akan dimulai pukul 09.00 WIB dengan serangkaian acara baik hiburan, touching up para speaker, dan talkshow. Acara ini terbuka untuk umum dan tiket bisa dibeli dengan direct message di akun beautybeyondsize.id sebelum hari H.(cr14/tri bun-medan.com)