Andrea Dian Panen Dukungan dari Rekan Selebriti setelah Umumkan Dirinya Positif Covid-19

TRIBUN-MEDAN.com - Instagram Andrea Dian dibanjiri komentar dukungan serta doa dari sesama rekan artis setelah mengumumkan dirinya postif Covid-19.

Sebelumnya, bintang FTV Andrea Dian mengumumkan diri terjangkit Virus Corona melalui Instagram @andreadianbimo pada Minggu, (22/3/2020).

Dilansir TribunWow.com, hal itu sontak mengundang simpati dari rekan seprofesi dan sesama artis yang membanjiri kolom komentar.

Para artis bersimpati dan membanjiri kolom komentar kiriman Andrea Dian yang mengumumkan positif Corona, Minggu (22/3/2020). (Instagram @andreadianbimo)

Seperti Thalita Latief, Laudya Cynthia Bella, Vincent Rompies hingga Vicky Nitinegoro.

Berikut sejumlah komentar dukungan dari sejumlah artis yang membanjri Instagram Andrea Dian.

"Lekas Pulih ya, Semangat terus," kata @thalitalatef.

"Get welll soon Andrea," tulis @tika_ramlan.

"Be better soon, kakak Andream. My orayers are with you," ungkap @jihanealmira.