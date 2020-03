Ari Lasso Mengeluh Lihat Kelakuan Raffi Ahmad dan Nagita, Aku Takut Marah Kalau Orang Kurang Ajar

TRIBUN-MEDAN.com - Musisi legendaris Indonesia Ari Lasso, mengeluhkan sikap Raffi Ahmad dan Nagita Slavina saat berkunjung ke kediamannya.

Hal itu terlihat melalui vlog di kanal YouTube Rans Entertainment, yang diunggah Minggu (22/3/2020).

Dilansir TribunWow.com, sebelumnya Ari Lasso memberikan teguran pada artis Raffi Ahmad karena ingin membeli koleksi jam tangan mewah miliknya.

Ari Lasso menegur Raffi Ahmad yang ingin membeli koleksi jam tangan mewah miliknya, diunggah Minggu (22/3/2020). (Capture YouTube Rans Entertainment)

Bahkan Ari Lasso sempat marah kepada Raffi Ahmad.

Namun, akhirnya kekesalan Ari Lasso berlalu setelah Raffi meminta maaf.

Ari kemudian melanjutkan pesannya kepada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina secara baik-baik.

"Iya Raffi, jadi sekali lagi everything is not about only the money," kata Ari kepada Raffi dengan pelan.

"Ini mungkin tidak terlalu mahal, tapi nilai historisnya buat aku gede," lanjutnya.