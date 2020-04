IG Han So Hee, Pemain Drama Korea The World of The Married Diserbu Warganet Indonesia, Psikolog Ungkap Ini

TRIBUN-MEDAN.com- Idol Kpop Han So Hee baru-baru ini telah mencuri perhatian penonton drama korea melalui perannya dalam The World of The Married.

Tidak hanya di Korea Selatan, sosok Han So Hee juga sukses menjadi perbincangan pecinta drama di Indonesia.

• Bunda Atta Halilintar Beri Wejangan Ini Terkait Kedekatan Sang Anak dengan Aurel Hermansayah

Dalam drama tersebut, wanita 25 tahun ini berperan sebagai Yeo Da Kyung yang merupakan orang ketiga dalam rumah tangga Jin Sun Woo (Kim Hee Ae) dan Lee Tae Oh (Park Hae Joon).

Perannya ini memiliki sikap yang dingin, serta rasa tak tahu malu telah merusak keharmonisan rumah tangga orang lain.

Akting apiknya sebagai perebut laki orang (pelakor) inipun berhasil menguras emosi para penonton.

Banyak penonton yang terbawa suasana hingga ke kehidupan nyata dengan peran Han So Hee itu.

Link download drama korea The world of the married (kolase tribun Madura)

Alhasil akun Instagram Han So Hee @xeesoxee, bertabur komentar pedas dari warganet.

Tak sedikit cibiran berbahasa Indonesia membanjiri kolom komentar di foto terbaru yang ia unggah pada 16 April 2020.

Dari pantauan Tribunnews hingga berita ini ditayangkan, dalam posingan tersebut terdapat 21 juta lebih komentar dari warganet.