Cara Mengatasi Kegemukan dan Tips Memilih Menu Makanan Malam Optimalkan Penurunan Berat Badan

Anggapan popular memang dengan tak makan, lemak tubuh akan cepat luruh sehingga bisa mendapatkan tubuh langsing.

Apalagi makan malam yang kerap diasosiasikan dengan penumpukan lemak.

Namun Moms tak perlu khawatir, seperti yang dimuat laman Eat This, Not That! banyak bahan makanan yang bisa membantu membakar lemak.

Bahan-bahan makanan ini juga cocok dijadikan santapan makan malam.

Moms bisa tetap makan enak dan tak perlu takut menumpuk lemak, malah bisa mengoptimalkan penurunan berat badan dengan jenis-jenis makanan ini.

Yuk Moms, catat menu makan malam yang bisa bantu kita dapatkan tubuh langsing!

1. Telur

Telur adalah pilihan sarapan dan makan malam yang sehat dan cepat karena mereka kaya akan protein pembentuk otot dan kolin pembakar lemak.

Walau kerap dianggap tinggi lemak, Moms sebaiknya jangan membuang kuning telur.

