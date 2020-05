Link download drama korea The world of the married

Spoiler Episode Akhir The World of The Married, Dokter Kim Yoon Ki Ternyata 'Luka' Masa Lalu Sun Woo

TRI BUN-MEDAN.com - Drama The World of The Married akan memasuki episode terakhir.

Jika menurut pada jadwal, maka drama yang dibintangi aktris Kim Hee Ae ini tinggal menyisakan 2 episode pamungkas.

Sejak awal ditayangkan, drama korea The World of The Married sudah sukses mencuri perhatian sejak awal penayangannya.

Drama yang bercerita tentang kehidupan rumah tangga hancur karena perselingkuhan ini berhasil menyita animo masyarakat tanah air.

Cuplikan adegan The World of The Married (Instagram @jtbcdrama)

Banyak yang lantas penasaran dengan nasib Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) setelah mengalami masa-masa sulit akibat hadirnya orang ketiga dalam pernikahannya dengan Lee Tae Oh (Park Hae Joon).

Sementara itu, di media sosial, justru ramai spoiler episode terakhir yang bocor.

Diunggah oleh Fanpage The World of The Married, episode terakhir drama tersebut mengungkap siapa sebenarnya sosok dokter Kim Yoon Ki (Lee Moo Saeng).

Hati-hati spoiler!

Kim Yoon Ki selama ini terlihat memiliki perasaan khusus pada Sun Woo.