Darius Ungkap Alasan Nikahi Donna Agnesia Meski Beda Usia 6 Tahun: 'Harus Disimpan Baik-baik!'

TRI BUN-MEDAN.com - Presenter Darius Sinathrya memberikan alasan mengapa ia sangat yakin untuk menikahi Donna Agnesia di usia muda.

Apalagi, keduanya terpaut usia cukup jauh 6 tahun.

Darius Sinarthrya mengaku yakin dengan Donna Agnesia sejak saat pertama kali menjalin hubungan.

Baginya, Donna lebih dari mencari seorang pacar.

Darius menghindari ketidakpastian berpacaran dan memutuskan untuk memilih pendamping hidup di usianya yang saat itu masih 21 tahun.

Darius membahas awal hubungannya dengan Donna di acara Okay Bos yang dipandu oleh Raffi Ahmad dalam kanal Youtube Trans 7 Official.

“Apa ya, ngerasa nemuin, she is the one,” buka Darius dikutip Grid.ID, Selasa (19/5/2020).

“Ini orang bisa bukan cuma sekedar pacar, jadi istri tapi jadi pasangan hidup,” tambah Darius.

“Kalo kita pcaran doang gak tahu ujungnya di mana kan, jadi akhirnya ya gang terbaik harus disimpan baik-baik,” ujarnya.