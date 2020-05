Maia Estianty Membeberkan Rasa Bersyukur dan Bahagia Nikah Dengan Irwan Mussry, Ucap Alhamdulillah

TRI BUN-MEDAN.com- Artis Maia Estiaty mengklaim bahwa Irwan Mussry, suaminya lelaki paling baik.

Lewat akun Instagramnya, Maia Estianty kerap membagikan momen sewaktu pacaran dengan sang suami, Irwan Mussry.

Salah satu momen yang sampai saat ini Maia kenang adalah ketika Irwan mau ikut berfoto di depan Menara Eiffel.

Padahal, Maia mengatakan, saat mengunjungi Paris, Irwan Mussry tidak pernah mampir untuk sekedar berfoto di depan menara ikonik tersebut.

"Padahal selama hidupnya, Mas @irwanmussry enggak pernah mampir di depan sini kalau pas di Paris, apalagi foto, ha-ha-ha, paling cuma lewat-lewat doang di depannya naik mobil, enggak berhenti," tulis Maia di akun Instagram-nya, dikutip Kompas.com, Selasa (18/5/2020).

Oleh karena itu, penyanyi kelahiran 27 Januari 1976 ini mengungkapkan rasa cinta dan syukurnya mempunyai suami sebaik Irwan Mussry.

"I Love You Honey. Suami ter the best. Alhamdulillah," ujar Maia.

Demi membahagiakan dirinya juga sang anak, Al Ghazali, Irwan Mussry rela berfoto di depan menara Eiffel layaknya seorang turis.

Di foto itu, Maia tampak cantik dengan baju yang didominasi warna merah dan garis putih lengkap dengan kacamata hitam.

Sementara itu, Irwan Mussry mengenakan kaos putih sederhana, kompak dengan kacamata hitam.