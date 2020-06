Artis Jennifer Lopez Buat Takjub Penggemarnya, Gemar Sebar Pesan Positif dan Inspiratif di Medsos

AFP PHOTO/NICHOLAS KAMM

Aktris dan penyanyi Jennifer Lopez menerima Ally for Equality Award pada 17th National Dinner untuk Human Rights Campaign 2013, di Washington DC, AS, 5 Oktober 2013 waktu setempat. Ally for Equality Award diberikan kepada mereka yang memersembahkan waktu, energi, semangat, dan komitmen mereka bagi kehidupan lebih baik untuk kalangan LGBT (lesbian, gay, bisexual, dan transgender).