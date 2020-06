One Piece 982 Siap Terbit Akhir Pekan Ini, Luffy kembali bertemu dengan Page One

Manga One Piece Tokoh Monkey D Luffy

TRIBUN-MEDAN.com - One Piece chapter 982 bakal dirilis Minggu (14/6). Luffy bertemu dengan Page One dan Ulti, akankah terjadi pertempuran besar?

Manga One Piece kembali lagi pekan ini dengan kabar baik bahwa chapter baru lainnya akan rilis tanpa jeda. Tak sabar menantikan One Piece 982 yang akan dirilis 14 Juni 2020? Intip spoilernya di bawah ini: One Piece 982 memiliki beberapa adegan menarik di dalamnya.

Kapten bajak laut Straw Hat, Monkey D Luffy, yang bertemu dengan dua anggota Flying Six, Ulti and Page One dan Kyoshiro, yang juga dikenal sebagai Denjiro.

Setelah menerima perintah dari kapten bajak laut Beast dan kaisar Kaido untuk menemukan anaknya Yamato, semua anggota Flying Siz segera meninggalkan perjamuan dan memulai misinya.

Flying Siz terdiri dari X Drake, Page One, Ulti, Black Maria, Who's Wo dan Sasaki.

Ketika sebagian besar dari mereka memutuskan mencari Yamato sendiri-sendiri, Page One dan Ulti memilih untuk pergi bersama.

Dalam perjalanannya, Page One dan Ulti akan bertemu dengan Luffy.

Meskipun dalam spoiler tidak diperlihatkan kelanjutan yang terjadi, tetapi pertemuan mereka ini sepertinya akan memicu timbulnya pertempuran besar.

Ketika semua anggota Flying Six mencari Yamato, Black maria memutuskan kembali ke perjamuan dan tetap dekat dengan kaisar Kaido.(Rintan Puspita Sari)

