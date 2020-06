Melaney Ricardo Sebut Menikah sama Bule Berat, Kerap Bertengkar Dengan Suami Karena Persoalan Sepele

TRI BUN-MEDAN.com- Pembawa acara Melaney Ricardo merasakan tantangan berat menikah dengan warga negara asing (WNA).

Berbincang bersama Ashanty, Melaney mengungkapkan pengakuannya sering bertengkar dengan suami, Tyson Lynch, karena hal sepele.

“Menurut aku menikah sama orang bule itu berat, Bun, beda culture, yang se-culture saja sulit ya, apalagi yang beda culture, apa yang benar buat dia, kadang-kadang beda sama yang benar buat kita,” ujar Melaney Ricardo dalam kanal YouTube The Hermansyah A6, dikutip Kompas.com, Jumat (26/6/2020).

Adanya perbedaan budaya antara dirinya dengan sang suami yang berasal dari Australia, membuatnya harus lebih bersabar.

Apalagi, Melaney menuturkan, kerap kali berselisih paham soal urusan mengasuh anak.

“Contohnya, simple thing-nya adalah bedong anak, itu kan jadi perbedaan, buat Indonesia bedong is important karena buat anak jadi hangat dan segala macam,” ujar Melaney.

Selama sepuluh tahun mengarungi biduk rumah tangga, Melaney kerap kali punya perbedaan pendapat dengan Tyson Lynch.

“Buat bule its not really important, jadi buat dia yang benar buat kita yang benar kadang-kadang crash, itu beda,” kata Melaney.

Melaney menuturkan mungkin bila dirinya tak punya sandaran dan kepercayaan teguh pada agama, pernikahannya dengan Tyson sudah berakhir.

“Dan i think kalau kita berdua enggak punya sandaran dan menepatkan tuhan menjadi pondasi dari rumah tangga kita, gue rasa sih dari awal-awal tiga tahun gue sudah say goodbye, apalagi dua-duanya keras,” ujar Melaney.

Melaney Ricardo dan Tyson Lynch menikah pada 31 Juli 2010.

Dari pernikahan tersebut, mereka telah dikaruniai dua buah hati bernama Chloe Valentine Lynch dan Courage Jordan Lynch.

