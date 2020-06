BLACKPINK Pecahkan Rekor Baru, Kalahkan BTS dengan Video How You Like That

TRI BUN-MEDAN.com - BLACKPINK comeback dengan lagu terbaru mereka berjudul 'How You Like That'.

Dirilis pada Jumat, 26 Juni 2020, single terbaru BLACKPINK ini berhasil menorehkan rekor baru.

Sejak dirilis Jumat (26/6/2020) pukul 18.00 waktu Korea Selatan atau 16.00 WIB di YouTube, "How You Like That" ditonton 50 juta kali dalam waktu 11 jam 25 menit.

Pencapaian ini membuat BLACKPINK menjadi video musik grup Korea tercepat yang mampu mengumpulkan 50 juta views.

Sekaligus melampaui rekor yang sebelumnya dipegang boy group BTS dengan "Boy With Luv" dalam 13 jam lebih.

Tidak hanya sampai di situ, saat 15 jam 8 menit setelah dirilis "How You Like That" telah ditonton 60 juta kali.

Rekor sebelumnya untuk video musik grup Korea tercepat yang mencapai 60 juta juga dimiliki oleh "Boy With Luv" BTS, yang membutuhkan waktu 17 jam 45 menit untuk mencapai prestasi tersebut.

Para Blink, fans BLACKPINK, awalnya mengadakan event "streaming party" dengan hanya menargetkan 50 juta views untuk 24 jam pertama setelah perilisan.

Melihat jumlah tersebut sudah berhasil dilewati, nampaknya saat tiba di 24 jam nanti penonton "How You Like That" akan sangat membludak.

Hingga pukul 10.00 WIB, video "How You Like That" BLACKPINK telah ditonton 63 juta kali. (*)

