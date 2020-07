6 Fakta Menarik Indra Priawan, Calon Suami Nikita Willy yang Merupakan Anak Bos Blue Bird

TRI BUN-MEDAN.com - Hubungan Nikita Willy dan Indra Priawan Djokosoetono memasuki babak baru.

Diketahui keduanya berparan sejak tahun 2016 dan sempat memutuskan jalinan cinta.

Namun, baru-baru ini, Indra Priawan Djokosoetono melamar Nikita Willy.

Lamaran tersebut terjadi tak berselang lama sejak terakhir kali Nikita mendeklarasikan bahwa tak lagi berpacaran dengan siapapun demi mengikuti amanah ayahnya.

Jadi siapa sih sosok Indra Priawan yang selama ini diketahui sebagai anak bos Blue Bird itu.

Berikut beberapa fakta Indra Priawan yang dirangkum dari berbagai sumber.

1. Pernah dekat dengan Pevita Pearce

Indra diketahui pernah berpacaran dengan Pevita Pearce setelah jalinan asmara Pevita dengan Nino RAN kandas.

Walau tak secara terang-terangan mengakui berpacaran dengan Pevita, keduanya dulu sempat sering mengunggah foto-foto yang memperlihatkan adanya hubungan spesial.

"Dinner by the pool for special one," tulis Indra di akun Instagram-nya Januari 2015.