Drama Mandarin A Love So Beautiful Akan Dibuat Versi Korea, Berikut Sinopsisnya

TRIB UN-MEDAN.com - Berhasil menyabet banyak penghargaan berkat kesuksesannya, serial komedi romantis Mandarin 'A Love So Beautiful' akan dibuat ulang dalam versi Korea.

Serial A Love So Beautiful merupakan hasil adaptasi novel berjudul To Our Pure Little Beauty karya Zhao Qianqian.

Serial bergenre komedi romantis ini pertama kali rilis pada 2017 dalam 24 episode.

Berkat jalan cerita yang menarik, A Love So Beautiful berhasil menyabet beberapa penghargaan.

Salah satunya memenangi ajang Hengdian Film pada kategori Web Series Terbaik.

Prestasi dan popularitas A Love So Beautiful tampaknya menarik perhatian Korea Selatan.

Belum lama ini, A Love So Beautiful dikonfirmasi akan dibuat ulang menjadi drama Korea.

Versi Korea nanti kabarnya akan dibintangi Kim Yo Han dan So Ju Yeon yang saat ini masih dalam tahap negosiasi.

A Love So Beautiful mengisahkan Chen Xiaoxi (Shen Yue), siswi SMA yang menyimpan rasa pada Jiang Chen (Hu Yitian), tetangganya sendiri.

Chen Xiaoxi yang memiliki sifat periang dan bersemangat tak pernah ragu menunjukkan perasaannya pada Jiang Chen.