Ramal Bakal Ada Artis Alim Terjerat Skandal Video Panas, Denny Darko: Kariernya Luluh Lantak

TRI BUN-MEDAN.com - Denny Darko meramalkan ada skandal besar terjadi di dunia hiburan Tanah Air dalam waktu dekat ini.

Skandal tersebut disebutkan Denny Darko terkait video panas.

Sebelumnya, pasangan artis Luna Maya dan Ariel NOAH pernah menggegerkan dunia hiburan karena skandal video panas.

Di tahun 2011 silam, Ariel NOAH menerima vonis hukuman penjara sebagai pertanggungjawaban karena dituduh lalai sehingga video panas koleksi pribadinya tersebar.

Sembilan tahun sudah kasusnya berlalu, peramal kondang, Denny Darko memprediksi bahwa kasus serupa akan kembali terjadi.

Ketika meramal jagat hiburan Tanah Air menggunakan kartu tarot, Denny Darko mendapati kartu Tarot The Seven of Cups (7 cawan).

Kartu tarot yang didapatkan Denny tersebut menggambarkan adanya suatu hal yang tak tampak seperti aslinya.

Ramalan Denny Darko tersebut ada dalam unggahan video Youtube Denny Darko berjudul 'SELEBRITIS YANG AKAN BERCERAI DI TAHUN 2020'.

“Dan yang berikutnya adalah The Seven of Cups. Ini melambangkan sesuatu hal yang tidak tampak seperti aslinya.”

“Fantasi yang berbalik atau berpunggungan dengan realita,” ujar Denny Darko seraya menunjukkan kartu tarot yang dipegangnya.