Terjadi Momen Lucu Ketika Vannesa Angel Melahirkan Anak Pertama, Papi Sudah Bisa Adzan ?

TRI BUN-MEDAN.com - Artis Vanessa Angel melahirkan anak pertamanya hari ini, Selasa (14/7/2020).

Setia mendampingi Vanessa Angel selama proses persalinan, sang suami, Bibi Ardiansyah pun merekam detik-detik sebelum anak pertamanya lahir.

Termasuk dengan momen lucu ketika Vanessa Angel mendadak khawatir pasca bayinya nanti lahir.

Mendengar kekhawatiran sang istri, Bibi Ardiansyah pun tertawa.

Dalam laman media sosialnya, Vanessa Angel mengumumkan kabar kelahiran anak pertamanya.

Lahir dengan berat 3,3 kg, anak pertama Vanessa Angel itu diberi nama Gala Sky Andriansyah.

Dalam unggahannya, Vanessa Angel membagikan video saat Gala sedang berada di inkubator pasca dilahirkan.

Terlihat dalam video, anak pertama Vanessa Angel itu tampak mungil.

Saat direkam oleh sang ayah, bayi mungil tersebut membuka matanya lebar-lebar seraya menggumamkan mulutnya.

"Halo onti dan om omku! kenalin namaku Gala Sky Andriansyah, aku lahir tadi pagi pukul 5.51 dengan berat 3,3kg. terima kasih papi @bibliss dan terima kasih dokter @dr.haekal," tulis Vanessa Angel dilansir TribunnewsBogor.com.

"Halo semua! kenalin namaku Gala Sky Andriansyah. Lets watch my little family grow together ya," tulis Bibi Ardiansyah.