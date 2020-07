Beredar Foto Nikita Mirzani dan Baim Wong Duduk Bareng Artis Senior, Netizen Heboh: Jadi Settingan?

TRIBUN-MEDAN.com - Beberapa saat lalu publik sempat dihebohkan dengan perseteruan antara artis Nikita Mirzani dan Baim Wong.

Bagaimana tidak? Nikita dan Baim tadinya adalah teman yang cukup dekat.

Keduanya bahkan pernah beradu peran di film Jakarta Undercover.

Perseteruan antara Nikita dan Baim diawali ketika Nikita kesal dengan seseorang yang menuduh karyawannya 'maling'.

Akibatnya, Nikita pun tak segan-segan memberikan sindiran yang diduga untuk Baim Wong.

Keduanya pun diketahui sempat saling membahas masalah ini di Instagram mereka masing-masing.

Namun baru-baru ini keduanya tertangkap sedang berfoto bersama.

Foto tersebut diunggah oleh salah seorang artis senior yang sama-sama jadi teman Nikita dan Baim, Jeremy Thomas.

Dalam foto itu Nikita Mirzani dan Baim wong sedang kongko di atas mobil.

Dalam foto tersebut terlihat ekspresi Baim Wong yang sedang tertawa.

"Filming with them, so much fun and laugh (directing: Baim & Niki "free fall short film" on set) tulis Jeremy di Instagramnya, Minggu (19/7/2020).