Menilik Potret Keseruan Gisella Anastasia, Gempita dan Wijin saat Liburan Bareng ke Magelang

Dalam beberapa foto yang diunggah, Gisel dan Wijaya Saputra juga bersepeda bersama. Mereka terlihat begitu menikmati liburan mereka.

TRIBUN-MEDAN.com - Gisella Anastasia tampak meluangkan waktu untuk berlibur ke Jawa Tengah.

Tak sendiri, ia mengajak serta putri semata wayangnya, Gempita Nora Marten.

Pada foto-foto yang diunggah oleh Gisel, tampak pula pria yang kini sedang dekat dengannya, Wijaya Saputra.

Keduanya menghabiskan waktu dengan mengunjungi Plataran Heritage Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.

Intip cerita Gisel, Gempi dan Wijaya Saputra saat liburan ke Magelang dan Yogyakarta:

Nyicil posting foto short gateaway kemarin

Mulai dr foto meniti sawah sampai pose pose lainnya..

Trimakasih buat keseruan dalam keberhatihatiannya kmrn kakak kakaku sayang

My love, my everything.