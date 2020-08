Fakta Kim Soo Hyun, Aktor Korea Termahal dengan Bayaran Rp 2,3 Miliar per Episode

TRIBUN-MEDAN.com - Drama It's Okay to Not Be Okay meraih popularitas yang besar.

Ini tentu membuat para pemain menjadi sorotan, salah satunya Kim Soo Hyun.

Bagi pencinta drama Korea pasti kenal dengan aktor Kim Soo Hyun yang menjadi salah satu aktor ternama asal Korea Selatan.

Namanya saat ini hangat diperbincangkan karena perannya di drama It's Okay To Not Be Okay bersama dengan aktris cantik Seo Ye Ji.

Menjadi salah satu aktor papan atas Korea Selatan, Kim Soo Hyun dikabarkan menjadi aktor Korea dengan bayaran termahal.

Selain fakta tersebut, berikut rangkuman Kompas.com, Senin (10/8/2020), 6 fakta yang harus diketahui tentang aktor Kim Soo Hyun.

1. Aktor Korea dengan bayaran termahal

Dikutip dari Allkpop, aktor yang berzodiak Aquarius ini dikatakan menjadi aktor dengan bayaran termahal di negeri Gingseng tersebut.

Bermain di It's Okay To Not Be Okay, Kim Soo Hyun dibayar sebesar 167.000 dollar AS atau sekitar Rp 2,29 miliar.

Hal yang paling mencengangkan, itu bukan bayaran total melainkan per episode.