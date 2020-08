Shandy Aulia Menangis saat Putrinya Dibaptis, Ungkap Rasa Syukur dan Beruntung Punya Claire

Shandy Aulia mengungkapkan betapa beruntungnya ia memiliki Claire. Ia bahkan menyebut Claire begitu tenang saat dibaptis.

TRIBUN-MEDAN.com - Shandy Aulia menangis saat temani putrinya, Claire Herbowo dibaptis. Istri David Herbowo beberkan alasannya.

Claire Herbowo, putri Shandy Aulia baru saja menjalani pembaptisan pada (9/8/2020).

Hal itu dibeberkan Shandy Aulia lewat postingan di Instagram baru-baru ini.

Shandy memposting sejumlah foto yang memperlihatkan prosesi pembaptisan putrinya yang akan berusia 6 bulan tersebut.

Mulai dari dekorasi tempat hingga momen-momen saat pendeta memimpin ibadah baptis Claire.

Salah satu foto yang mencuri perhatian ialah saat Shandy Aulia terlihat menangis.

Lewat postingannya pada Selasa (11/8/2020), bintang film Eiffel I'm in Love itu pun membeberkan alasannya.

Shandy Aulia beberkan alasan menangis saat Claire Herbowo dibaptis (Instagram @shandyaulia)

"Saat Claire dewasa nanti dan Claire melihat foto ini terus tanya 'kok mommy nangis saat ibadah baptis claire?'

Mommy menangis bukan karena bersedih tapi mommy menangis karena betapa mommy mengucap syukur kalau hari ini, setelah sekian lama perjalanan kehidupan pernikahan mommy daddy melewati masa up and down masih boleh ada hingga saat ini.

Semua karena Tuhan Yesus selalu menyertai kami, tidak pernah sekalipun mommy daddy sampai tergeletak, hingga kami boleh menerima hadiah terindah kamu claire dalam hidup kami.