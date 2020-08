Lee Min Ho Ambil Jalur Hukum Hadapi Komentar-komentar Jahat Netizen di Media Sosial

Aktor Korea Selatan Lee Min Ho mengambil langkah tegas untuk hadapi komentar-komentar jahat di media sosial.

TRIBUN-MEDAN.com - Media sosial memiliki banyak hal positif, hanya di sisi lain kini mulai banyak pula disalahgunakan untuk hal-hal negatif.

Mulai dari aksi perundungan hingga penyebaran berita bohong atau fitnah.

Public figure pun sering kali menjadi sasaran komentar-komentar kasar dan negatif dari netizen.

Meski begitu banyak public figure memilih untuk mengacuhkan hal tersebut.

Namun ada pula public figure yang menindak tegas komentar jahat di sosial media, salah satunya Lee Min Ho.

Aktor Lee Min Ho (Byeol Korea)

Aktor Korea berusia 33 tahun itu memilih jalur hukum untuk menghadapi hal tersebut.

Dilansir TribunStyle.com dari Soompi pada Kamis (13/8/2020), LIWU lawfirm sebagai perwakilan hukum Lee Min Ho memberikan keterangan di website resmi mereka.

Mereka mengaku sedang memantau beberapa postingan yang dinilai merugikan Lee Min Ho.

"The law firm LIWU is currently monitoring unlawful posts (malicious comments) regarding MYM Entertainment actor Lee Min Ho that contain senseless personal attacks, sexual harassment, the spreading of false information, and malicious rumors.