Pernikahannya Ditunda karena Pandemi, Felicya Angelista Berikan Pesan Ini Kepada Caesar Hito

Felicya Angelista mengunggah potret kebersamaan dengan Caesar Hito di sebuah kolam renang yang terletak di dekat pantai.

Rupanya itu adalah momen liburan saat dirinya berada di Pulau Dewata.

TRIBUN-MEDAN.com - Pasangan selebritis Caesar Hito dan Felicya Angelista tengah menjadi sorotan.

Pasalnya, pasangan ini menjadi salah satu yang terkena dampak dari pandemi virus corona.

Ya, Caesar Hito dan Felicya Angelista berencana untuk menikah pada bulan ini, tepatnya 22 Agustus 2020 lalu.

Namun lantaran adanya pandemi corona yang masih merebak, keduanya sepakat untuk menunda hari bahagia tersebut.

Padahal keduanya telah mempersiapkan segalanya dengan matang.

Immanuel Caesar Hito dan Felicya Angelista (Kolase/Instagram/felicyangelista_/hitocaesar)

Baru-baru ini Felicya menorehkan isi hatinya melalui laman Instagram pribadiya @felicyangelista_.

Felicya nampak mencium pipi Caesar Hito.

"22 August 2020 supposed to be our wedding day,