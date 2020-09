Padahal Tak Sengaja Pukul Bola Kena Leher Wasit, Novak Djokovic Harus Didiskualifikasi dari US Open

Djokovic kehilangan semua poin yang diperoleh di US Open 2020 dan ia akan didenda sehubung dengan insiden yang terjadi.

TRI BUN-MEDAN.com - Novak Djokovic didiskualifikasi dari pertandingan tenis putaran keempatnya dari pertandingan US Open setelah memukul bola dan terkena leher hakim garis.

Pemain unggulan dinyatakan gagal dalam pertandingan, karena ketidaksengajaannya membuat hakim garis kesakitan di luar lapangan.

Padahal, pertandingan tersebut adalah upaya terakhir Djokovic untuk meraih gelar Grand Slam ke-18.

Melansir dari NZ Herald, Senin (7/9/2020), Asosiasi Tenis AS mengumumkan, akibat tindakannya yang berbahaya dan tidak melihat sekitar, wasit membatalkan Novak Djokovic dari US Open 2020.

Petenis Novak Djokovic (celana biru) dan hakim garis (duduk) yang terkena pukulan bola dalam laga keempat saat melawan Pablo Carreno Busta dari Spanyol pada US Open 2020 di USTA Billie Jean King National Tennis Center pada 6 September 2020. ((AFP/AL BELLO))

"Sesuai dengan buku peraturan Grand Slam, menyusul tindakannya dengan sengaja memukul bola secara berbahaya.

"Memukul bola dengan mengabaikan konsekuensinya, wasit turnamen AS Terbuka membatalkan Novak Djokovic dari US Open 2020," pernyataan dari Asosiasi Tenis AS.

"Djokovic kehilangan semua poin yang diperoleh di US Open 2020 dan ia akan didenda sehubungan dengan insiden yang terjadi," tambahnya.

Semuanya menjadi berantakan ketika berada di Arthur Ashe Stadium, Amerika Serikat.

Ketika Djokovic baru saja kalah satu pertandingan dari lawannya, Pablo Carreno Busta, hingga tertinggal 6-5 pada set pertama.

Djokovic menepis bola, pukulannya mengenai hakim garis sampai berlutut di belakang lapangan dan memegang lehernya karena kesakitan.