Rizky Billar Tak Mau Pacaran karena Takut Dosa, Gilang Dirga: Tapi Kamu Sentuh-sentuh Tangannya

Rizky Billar pun menjelaskan bahwa dirinya ogah pacaran karena takut akan dosa.

Selain itu, Rizky Billar juga berpendapat berpacaran hanya membuang-buang waktu.

TRIBUN-MEDAN.com - Artis Rizky Billar tak berkutik saat pembawa acara Gilang Dirga menyindir kedekatannya dengan pedangdut Lesti Kejora.

Hal tersebut diketahui saat Rizky Billar menjadi bintang tamu di acara By The Way pada Rabu (30/9/2020).

Gilang Dirga mulanya melontarkan pertanyaan pada Rizky Billar.