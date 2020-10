Momo TWICE Ngefans Berat pada Rain hingga Tak Berani Tatap Mata Suami Kim Tae Hee

Momo TWICE

Siapa sangka, Momo TWICE ternyata merupakan fans dari penyanyi Rain. Idol Kpop binaan JYP Entertainment ini bahkan ketahuan memasang lagu Rain sebagai nada panggilan.

TRIBUN-MEDAN.com - Setelah Park Jin Young, kini giliran girl grup TWICE yang menjadi bintang tamu dalam program YouTube milik penyanyi Rain, Season B Season.

Member TWICE, Momo, tak dapat menyembunyikan kegembiraannya bertemu suami Kim Tae Hee itu.

TWICE awalnya menampilkan lagu dan tarian terbaru mereka, "I Can't Stop Me".

Setelah pertunjukan, Rain mengatakan betapa ia sangat menyukai koreografi saat gerakan bahu.

Jihyo pun menawarkan Rain untuk menari bersama mereka.

Sebagai main dancer, Momo berlanjut dengan menunjukkan kepada Rain seperti apa gerakan koreografinya secara detail.

"Haruskah kita melihat ke depan cermin dan menari bersama, Momo?" tanya Rain.

Lucunya dengan sigap Momo menolak. Dengan malu-malu Momo menjelaskan, ia terlalu gugup untuk menari dengan Rain yang merupakan penyanyi favoritnya.

Para member lainnya sengaja mengungkapkan bahwa Momo memakai lagu hit Rain, "Love Song" sebagai ringtone ponselnya.

Untuk membuktikannya, manajer Momo bahkan menelepon ponselnya dan pacar Heechul Super Junior itu tidak tahu bagaimana harus bereaksi. (*)

