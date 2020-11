Daftar Film yang Dibintangi Baskara Mahendra, Hari Ini Dia Resmi Menikah dengan Sherina Munaf

TRIBUN-MEDAN.COM - Selebritas Sherina Munaf menikah dengan Baskara Mahendra, Selasa (3/11/2020).

Lantas siapakah sosok Baskara Mahendra?

Baskara Mahendra lahir di Jakarta, 1 Januari 1993.

Usianya kini 27 tahun, 3 tahun lebih muda dari Sherina.

Dia merupakan seorang model dan aktor asal Indonesia.

Baskara Mahendra terkenal lewat film Lima (2018), My Generation (2016), The Way I Love You (2019), dan Bebas (2019).

Dia lulus dari PPM School of Management dengan gelar manajemen.

Saat kuliah, Baskara Mahendra merupakan seorang yang aktif dalam organisasi badan eksekutif mahasiswa kampusnya.

Baskara Mahendra mengawali kariernya sebagai pegawai kantoran.

Tidak lama setelah itu, dia mengundurkan diri dari pekerjaannya dan bergabung dengan Persona Management.