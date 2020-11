Via Vallen Syuting Ulang Video Klip Kasih Dengarkanlah, Malu Dituduh Jiplak Milik Penyanyi Korea IU

Via Vallen, IU. (Instagram @viavallen @dlwlrma)

Via Vallen akhirnya syuting ulang video klip lagu 'Kasih Dengarkanlah', setelah diprotes lantaran meniru MV milik penyanyi Korea IU berjudul Above All Time.

Pasalnya, video klip lagu berjudul Kasih Dengarkanlah Aku yang dirilis (23/10/2020) dinilai plagiat MV milik penyanyi Korea Selatan, IU.

Hal tersebut membuat Via Vallen menuai kecaman.

Pedangdut asal Sidoarjo itu akhirnya menulis permintaan maaf.

Baru-baru ini Via menyebut sutradara video klip Kasih Dengarkanlah Aku akhirnya mengakui telah menjiplak mv milik IU.

Via pun menegaskan dirinya sama sekali tidak mengetahui hal tersebut.

"Misalnya nih sutradaranya terus terang misalnya 'Ini aku terinspirasi dari video klip ini' jadi mungkin di keterangan ditulis terinspirasi oleh ini, itu baru benar.

Tapi kan saat itu saya dan teman duet juga dari label sendiri tidak tahu sama sekali kalau yang bikin storyboard memang meniru video klip IU.

Akhirnya (pembuat storyboard) ngakuin (jiplak) pas udah ramai ," ungkap Via dalam program Kopi Viral.