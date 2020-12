LeBron James Resmi Didapuk Jadi Athlete of the Year Versi Majalah TIME

(AFP/Harry How)

TRIBUN-MEDAN.com - Setiap menjelang akhir tahun, TIME selalu memilih sosok-sosok yang mereka nilai membawa pengaruh besar pada bidang mereka masing-masing.

Pebasket bintang Los Angeles Lakers, LeBron James, terpilih menjadi Athlete of the Year versi majalah asal Amerika Serikat, TIME.

James terpilih sebagai perwakilan pada bidang olahraga.

Prestasi James di lapangan sudah cukup membuktikan. Sosok berusia 35 tahun itu membawa LA Lakers menang 4-2 atas Miami Heat pada NBA Finals 2020.

Kontribusi membawa Lakers tersebut mengantarkan James menjadi Most Valuable Player (MVP) alias pemain terbaik pada NBA Finals 2020.

Gelar tersebut merupakan yang keempat untuk James sepanjang karier.

Pada NBA Finals, ia menorehkan catatan 29,8 points per game, 8,5 assist per game, dan 11,8 rebound per game.

Prestasi di lapangan bukan satu-satunya faktor yang membuat James terpilih sebagai Athlete of the Year.

Dalam artikel di situs resminya, TIME menyoroti peran James memobilisasi atlet dan publik figur berkulit hitam untuk melawan penindasan terhadap warga minoritas yang memiliki hak pilih.

Pada Juni 2020, James meluncurkan gerakan nirlaba More Than a Vote yang bertujuan mensosialisasikan pentingnya menyumbangkan hak suara pada pemilihan presiden.

