Deretan Artis yang Menikah di Sepanjang Tahun 2020, Zaskia Gotik hingga Nikita Willy

Kisah cinta Isyana dan Rayhan terbilang cukup panjang. Keduanya merupakan teman di bangku SMP. Jalinan asmara mereka bertahan selama 12 tahun sebelum berlabuh di pelaminan.

TRIBUN-MEDAN.com - Tahun 2020 telah sampai di penghujungnya.

Banyak peristiwa terjadi di sepanjang tahun, mulai dari kabar membahagiakan hingga kabar duka.

Sederet selebriti Tanah Air telah menemukan jodohnya dan melepas masa lajang di tahun 2020.

Siapa saja mereka? Intip potret pernikahannya!

Berikut deretan artis yang menikah di sepanjang tahun 2020.

1. Isyana Sarasvati dan Rayhan Maditra

Penyanyi Isyana Sarasvati menikah dengan Rayhan Maditra di Bandung, Jawa Barat, Minggu (2/2/2020) (Bridestory/Instagram)

Penyanyi Isyana Sarasvati mengejutkan publik dengan kabar pernikahannya.

Pasalnya, Isyana jarang mengumbar kehidupan asmaranya.

Pelantun lagu Keep Being You itu dinikahi seorang dokter bernama Rayhan Maditra pada 2 Februari 2020 silam.