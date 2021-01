TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Berdasarkan pantauan Dinas Perdagangan Sumatera Utara, stok kacang kedelai di Sumut masih mencukupi hingga saat ini.

Dari data Balai Besar Karantina Belawan, Impor komoditi Kedelai ke Sumut pada November 2020 sebanyak 14.530 ton dan Desember 2020 sebanyak 11.457 ton.

"Rata-rata kebutuhan kacang kedelai Sumut adalah 12.000 ton per bulan. Hasil Pantauan Tim Disperindag tanggal 06 Januari 2021 ke salah satu perusahaan importir komoditi kacang kedelai stok saat pantauan sisa sekitar 4000 ton dari stok bulan Desember berjumlah 7958 ton," kata Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Disperindag Sumut Barita Sihite, Kamis (7/1/2021).

Ia mengatakan hingga saat ini stok kacang kedelai di Sumut masih mencukupi. Namun kenaikan harga ini disebabkan oleh kendala-kendala di global.

"Untuk perhitungan Januari ini masih kendala karena masalah global seperti perjalanan, pengiriman, dan sebagainya. Stok ini cukup untuk sekitar dua minggu. Kalau misalnya gejolak global ini tidak berlanjut maka dengan sendirinya bisa normal," ungkapnya.

Ia mengatakan untuk kebutuhan Sumut sebenarnya cukup tapi karena fenomena global jadi mengalami kenaikan. Dikatakannya ada enam importir komoditi kacang kedelai yang terbesar di Sumut. Asal negara impor untuk kacang kedelai adalah USA.

"Harga Jual ke distributor utama adalah Rp 8525 per kilogram. Kenaikan harga kedelai ini merupakan pengaruh global. Januari ini harga kedelai dan cabai rawit yang paling tinggi," katanya.

"Kenaikan kacang kedelai ini yang paling terasa di Jawa karena beberapa pengerajin tahu dan tahu sudah berhenti beroperasi karena harganya sudah tembus Rp 10 ribu. Kalau dinaikkan harga tahu dan tempenya enggak laku. Makanya kami sedang turun ke distributor," lanjutnya.

Pada kesempatan berbeda Pengamat Ekonomi Sumatera Utara Gunawan Benjamin mengatakan hingga Rabu (6/1/2021) harga kedelai global masih terus mengalami kenaikan. Dimana harga kedelai global saat ini berada di levek $13.78 per bushel.

"Artinya kalau mengacu kepada kurs Rp 14 ribu per US dolarnya saja, maka didapat harga kacang kedelai global pada hari ini diperdagangkan di level Rp 7.700 per kilogram. itu harga di negara asal," kata Gunawan.