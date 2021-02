LIVE Streaming Barcelona Vs PSG, Selagi Masih Ada Navas, Jangan Harap Gawangnya Perawan di Camp Nou

TRIBUN-MEDAN.com - Duel sengit di babak 16 besar Liga Champions 2020-2021 dimulai mulai malam ini antara Barcelona vs Paris Saint-Germain, Selasa (16/2/2021) waktu setempat atau Rabu dini hari.

PSG dijadwalkan bertandang ke rumah Barcelona di Camp Nou untuk melakoni leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2020-2021.

Duel Barcelona vs PSG disiarkan langsung SCTV pukul 03.00 WIB. Pertandingan ini juga bisa disaksikan via live streaming Vidio.com. Link live streaming Barcelona vs PSG bisa diakses di bagian akhir artikel ini.

Jelang laga, rekor buruk membayangi kiper Paris Saint-Germain (PSG), Keylor Navas, dalam lawatan ke kandang Barcelona.

Ketangguhan Keylor Navas sangat diharapkan oleh kubu tim tamu guna menghindarkan gawang mereka dari kebobolan.

Masalahnya, Navas datang ke kandang Barcelona dengan statistik kurang oke.

Navas sudah melakoni tujuh laga di rumah Barca bersama dua klub berbeda, Levante (dua kali) dan Real Madrid (lima).

Hasilnya adalah penjaga gawang timnas Kosta Rika itu tak pernah mengakhiri pertandingan dengan clean sheet atau nirbobol.

Dia mengalami 17 kebobolan dari seluruh lawatan ke Camp Nou.

Momen terparah Navas terjadi sewaktu bertandang bareng Levante dalam pertandingan Liga Spanyol, 18 Agustus 2013.

