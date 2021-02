All New Honda PCX Diluncurkan, Usung Performa Tinggi dan Kemewahan Generasi Terbaru

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - PT Indako Trading Coy meluncurkan All New Honda PCX dan All New Honda PCX e:HEV dengan perubahan menyeluruh pada mesin, rangka, desain dan fitur yang semakin canggih.

Mengadopsi mesin yang lebih bertenaga dengan kapasitas 160cc 4 katup enhanced Smart Power plus (eSP+), serta memiliki teknologi minim gesekan dan performa yang meningkat, membuat skutik premium ini mampu memberikan kesempurnaan puncak saat dikendarai harian maupun turing.

Tampilan baru dengan desain yang mewah dan dinamis memberikan ekspresi berkelas tinggi dan semakin mendukung gaya pengendaranya. Ditunjang fitur Honda Selectable Torque Control (HSTC) pada tipe ABS dan e:HEV, skutik ini memberikan rasa aman bagi pengendara saat melintasi jalan yang licin.

President Director AHM Keiichi Yasuda mengatakan, selama satu dekade kehadirannya di Indonesia, skutik premium Honda PCX selalu ingin memberikan kenyamanan dan ekspresi elegan bagi pengendaranya.

Dengan berbekal mesin, desain, dan fitur terbaru, All New Honda PCX series diharapkan dapat semakin melengkapi kesenangan berkendara bagi pecinta skutik premium yang juga mendambakan teknologi tinggi.

“Dilengkapi mesin terbaru 160cc dengan 4 katup eSP+, menjadikan All New Honda PCX series semakin nyaman dikendarai dalam berbagai situasi, baik di perkotaan maupun jarak jauh. Perubahan pada ukuran ban yang semakin besar juga mendukung skutik premium ini semakin nyaman dan tampil berkesan,” ujar Yasuda.

Leo Wijaya, Vice Presdir PT Indako Trading Coy mengatakan penerimaan sangat baik masyarakat terhadap Honda PCX menginspirasi Honda untuk terus mengembangkan model ini. Kehadiran All New Honda PCX series produksi anak bangsa ini semakin memenuhi harapan dan kebanggaan dalam bergaya bagi pecinta skutik premium.

“All New Honda PCX series memiliki performa tinggi dan nyaman dikendarai di berbagai situasi. Hal ini diperkuat dengan komitmen kami kepada seluruh konsumen Honda di Indonesia untuk selalu memberikan layanan terbaik di jaringan penjualan dan servis yang tersebar di pelosok negeri, yang tetap memperhatikan protokol kesehatan” ujar Leo Wijaya.

All New Honda PCX mengusung mesin generasi terbaru dengan kapasitas 160cc 4 katup eSP+, berpendingin cairan, yang mampu mengurangi gesekan dan menghasilkan tenaga maksimal hingga 11,8 kW @8500 rpm dengan torsi puncak 14,7 Nm @6500 rpm.

Sensasi bertenaga yang dihadirkan skutik premium ini pun semakin mewujudkan kesenangan berkendara. Sementara itu, All New Honda PCX e:HEV dilengkapi dengan motor assist dan riding mode dengan pilihan mode normal (D) dan sport (S) untuk memberikan sensasi berkendara yang responsif dalam menghadirkan performa maksimal.

Skutik premium ini didukung ban tubeless yang lebih lebar dengan ukuran ban depan 110/70-14 dan belakang 130/70-13 melalui sentuhan desain velg baru Y shaped 5 spoke.

All New Honda PCX dipasarkan dengan 3 tipe yaitu CBS, ABS, dan e:HEV. Untuk tipe CBS terdapat warna Wonderful White, Majestic Matte Red, Glorious Matte Black, dan Marvelous Matte Gray. Sedangkan untuk tipe ABS, terdapat warna Wonderful White, Majestic Matte Red, Briliant Black, dan Royal Matte Blue. Tipe ABS memiliki jok two-tone serta emblem PCX dengan warna tembaga untuk tampilan yang lebih mewah.

Sementara itu, untuk tipe e: HEV terdapat warna Horizon White, yang juga memiliki jok two-tone dengan sentuhan warna biru pada emblem PCX yang semakin memberikan kesan istimewa.

Untuk wilayah Sumut, Honda memasarkan All New Honda PCX dengan harga Rp 31.360.000 untuk tipe CBS, Rp 34.670.000 untuk tipe ABS , dan Rp 43.270.000 untuk tipe e:HEV.