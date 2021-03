Judika Sudah Siapkan Sesuatu yang Spesial di Acara Nikah Atta-Aurel, Begini Respon Anang Hermansyah

TRIBUN-MEDAN.COM - Penyanyi berdarah batak Judika Sihotang sudah menyiapkan sesuatu yang spesial di acara pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah.

Judika turut ingin berpartisipasi lebih di acara bahagia putri sahabatnya Anang Hermansyah dan Krisdayanti itu.

Sebelumnya, Judika juga tampak hadir dalam acara lamaran Atta dan Aurel di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan, Sabtu (13/3/2021).

Baca juga: TAYLOR SWIFT Raih 3 Kali Penghargaan Album of the Years, Samai Rekor 3 Musisi Ternama Dunia Ini

Baca juga: KRISDAYANTI Buka Suara Raul Lemos Absen di Acara Lamaran Atta & Aurel, Bantah Tuduhan Negatif Ini

Berpenampilan dengan jas berwarna hitam bergaris ungu dan hijau disertai dengan celana dan sepatu hitam membuat Judika terlihat Memukau.

Judika datang bersama para sahabatnya di Juri Indonesian Idol, seperti Ari Lasso, Maia Estianty hingga Ahmad Dhani.

Pelantun lagu Cinta Karena Cinta ini berniat untuk membawakan lagu di pernikahan Atta dan Aurel.

Hal itu terekam dalam tayangan Youtube The Hermansyah A6 saat Judika sedang mewawancarai Anang Hermansyah.

"Aku request di pernikahannya aku nyanyiin lagu ku ya, Mas Anang harus dengar, gua mau liat reaksi Mas Anang saat gua bawain, siap ya," kata Judika, dikutip Tribunnews.com, Senin (15/3/2021).

Penyanyi Judika Nalon Abadi Sihotang saat mengunjungi kantor redaksi Kompas.com, Jakarta, Rabu (7/6/2017). Ia tengah mempromosikan album ke-6 berjudul Judika. (KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO(KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO))

Sontak Anang Hermansyah merasa semeringah dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Judika, dirinya pun menyetujui hal tersebut.

"Yes, yes, yes, bener ya okeh," kata Anang dengan wajahnya yang terlihat senang.