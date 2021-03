INILAH GOSIP Terbaru Luna Maya, Dimanjakan, Dipeluk dan Dicium Bos TV, Pamer Tas Seharga Rp 236 Juta

TRIBUN-MEDAN.COM - ARTIS Luna Maya sangat layak untuk diulik-ulik perjalanan cinta serta kehidupan pribadinya. Terlebih pascaputusnya dengan Reino Barack belum punya pendamping hidup alias pacar.

Wanita berusia 37 tahun ini tercatat pernah berpacaran dengan Ariel NOAH dan Reino Barack.

Desas-desus yang berkembang, Luna Maya dekat dengan sederet pria di antaranya Dimas Beck dan bintang film Herjunot Ali.

Dimas Beck cium Luna Maya (Tiktok)

Baca juga: REKAMAN Video Syurnya Menunggangi Michael Yukinobu de Fretes Viral, Gisel Segera Dipersidangkan

Baca juga: DULU Pengin Liburan Saja Tidak Bisa Diwujudkan Kiwil, Kini Rohimah Pamer Bersenang-senang Melancong

Baca juga: FOTO-FOTO Cicit Presiden yang Gaya Hidupnya Glamor, Suka Pamer Kemewahan, Dolananya ke Luar Negeri

Selain itu, Luna Maya sempat pamer kedekatannya dengan bos TV swasta, Otis Hajihary.

Tak main-main, Otis Hajihary kepergok menghadiahkan sebuah tas Hermes berharga fantastis.

Melansir akun Instagram @fashion.lunamaya pada 2 Maret 2021, tas Hermes tersebut ditaksir bernilai Rp 236 juta.

"#Lunamaya got a gift from pak @otis__hahijary HERMES Birkin 25 Etain Togo Gold from vendome.mc.com €13.900 / 236.300.000 IDR," tulis Instagram @fashion.lunamaya.

\

Otis Hahijary beri kado tas mewah untuk Luna Maya seharga Rp 236 juta

Baca juga: MASA Kecil Penyanyi Jebolan Indonesian Idol Ini Sangat Detir, Ditinggal Pergi Ayahnya, Kini Bahagia

Baca juga: AKHIRNYA Keinginan Rohimah Liburan ke Bali Terwujud, 22 Tahun Jadi Istri Kiwil tak Pernah Melancong

Baca juga: SOSOK Cicit Presiden Bergaya Hidup Mewah, Dolanan Naik Jet Pribadi, Bukan Keturunan GusDur, Soeharto

Pantas saja jika Otis Hajihary sanggup menggelontorkan ratusan juta rupiah demi memanjakan Luna Maya.