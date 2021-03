Gebrakan Bobby Nasution dan Jejak Sejarah Jalan Tertua di Medan yang Akan Jadi The Kitchen of Asia

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Masih ingat pidato perdana Bobby Nasution di hadapan DPRD Kota Medan pada akhir Februari 2021 lalu?

Saat itu, Bobby baru dilantik menjadi Wali Kota Medan, dan menyampaikan pidato perdana di ruang Rapat Paripurna DPRD Medan.

Bobby menyampaikan bahwa Kota Medan akan menjadi The Kitchen of Asia. Suasana rapat sontak riuh ketika Bobby menyebut Medan The Kitchen of Asia.

Gebrakan Bobby Nasution melalui program The Kitchen of Asia pun digadang-dagang akan menjadi ikon baru pariwisata di Kota Medan.

Informasi yang dihimpun Tribunmenda.com, lokasi Medan The Kitchen of Asia akan dipusatkan di seputar Jalan Ahmad Yani.

Ambisi Bobby ternyata tak main-main. Dalam waktu dekat, program Medan The Kitchen of Asia akan segera soft launching, tepatnya pada Minggu (28/3/2021) mendatang.

Lokasinya di kawasan Kesawan. Salah satu ruas jalan di Kesawan, yakni Jalan Ahmad Yani akan dipusatkan sebagai jalur khusus pedestrian atau pejalan khaki.

Sejarah Jalan Ahmad Yani

Catatan tribunmedan.com, Jalan Ahmad Yani memang ruas bersejarah di Kota Medan.

Sejarah mencatat, Jalan Ahmad Yani merupakan jalan tertua dan punya sejarah panjang di Kota Medan.