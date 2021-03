Hotman Paris Kuasa Hukum Penceraian Desiree dan Hotma Sitompul, Singgung Suami 'Aktif Beragama'

TRIBUN-MEDAN.COM - Rumah tangga Hotma Sitompul dan Desiree Tarigan retak.

Ibu Bams Samsons itu dikabarkan melayangkan gugatan cerai.

Menariknya, Desiree Tarigan menunjuk pengacara kondang Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukum penceraiannya.

Seakan menyentil Hotma Sitompul, setelah menerima mandat sebagai kuasa hukum, Hotman Paris melalui akun instagramnya mempertontonkan harmonisasi keluarganya.

Ia bahkan menyebutkan kalau kerap bersama perempuan cantik namun selalu setia dengan istri.

"Hotman paris yang sudah banyak memposting video dansa dengan berbagai wanita cantik seperti di Bali. Tapi Melanie (host acara TV) pernah terbelalak dan terkejut ketika disuatu club di Bali, Melanie melihat yang mengambil foto dan video adalah istri Hotman Paris.

Selamat berjuang kepada para istri !

Himbauan kpd para suami: No Drama! Be Real!! Salam dari Head Of Family Lawyer!" tulis akun instagram Hotman Paris.

Tak sampai di situ, Hotman Paris juga meninggung orang yang aktif dalam kegiatan keagamaan namun bersikap munafik.

Berbeda dengan dirinya yang memilih tak menggunakan slogan religi di setiap aktivitasnya.