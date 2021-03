SEDANG BERLANGSUNG Inggris Vs Polandia, Tak Live Di TV, Akses Di Sini Nonton Live Streaming Gratis

Jadwal Kualifikasi Piala Dunai 2022 Zona Eropa tersaji Inggris vs Polandia malam ini

TRIBUN-MEDAN.com - Saat ini sedang berlangsung duel antara Inggris vs Polandia pada laga lanjutan Grup I Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa, Kamis (1/4/2021) pukul 01.45 WIB.

Laga ini tak disiarkan TV Nasional, namun bisa disaksikan via live streaming Mola TV.

Selain bisa disaksikan via Mola TV, duel Inggris vs Polandia bisa ditonton via live streaming gratis dari HP.

Untuk link streaming gratisnya bisa diakses di bagian akhir artikel ini.

Adapun link live streaming pertandingan tersebut tersedia pada akhir artikel ini. Laga Inggris vs Polandia akan berlangsung di Wembley Stadium, London.

The Three Lions punya modal apik dengan head to head impresifnya melawan Polandia.

Berdasarkan lima pertemuan terakhir, tim Negeri Ratu Elizabeth II itu tak pernah kalah dengan dua kemenangan plus dua kali imbang.

Baca juga: Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2022 Tadi Malam - Belanda Pesta Gol Kontra Gibraltar, 10 Menit 4 Gol

Di sisi lain, Inggris juga tengah unggul sebagai pemuncak Grup I Kualifikasi Piala Dunaia 2022 Zona Eropa.

Pasukan Gareth Southgate itu berada di puncak dengan raihan sempurna, yakni enam poin dari dua laga.

Sementara itu, Polandia membuntuti di peringkat kedua setelah imbang plus menang sekali. Laga ini pun berpotensi dapat memengaruhi posisi kedua tim di klasemen sementara. Akan tetapi, Polandia menyambut laga dengan nasib apes.