Sekdakab Deli Serdang: Perlu Roadmap TPAKD untuk Ekonomi yang Lebih Produktif

TRRIBUN-MEDAN.com – Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Deli Serdang Darwin Zein mengatakan, perlu ada roadmap (peta jalan) Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam melaksanakan program kerja dan operasionalisasi TPAKD untuk periode 2021-2025.

Roadmap diperlukan guna menentukan strategi dan arah kebijakan untuk pengembangan TPAKD sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan terkait.

Dia mengatakan itu saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi TPAKD dalam pencapaian target Triwulan I sesuai arah rancangan program kerja TPKAD Kabupaten Deli Serdang di Aula Cendana Lantai II Kantor Bupati Deli Serdang, Rabu (31/3/2021).

“Roadmap TPAKD merupakan dokumen yang memuat visi dan misi serta rencana aksi TPAKD di tingkat pusat dan daerah,” terangnya dalam keterangan tertulisnya.

Darwin juga mengatakan, TPAKD memiliki visi sebagai akselerator dalam rangka mendorong ketersediaan dan pemanfaatan akses keuangan formal sesuai kebutuhan serta kemampuan masyarakat di daerah. Ini berguna untuk pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam mewujudkan visi tersebut, lanjutnya, terdapat empat misi utama, yaitu memperkuat infrastruktur dan peningkatan titik akses keuangan di daerah, memastikan keberlanjutan TPKAD untuk jangka panjang, memperkuat kapasitas anggota TPAKD dan peningkatan kinerja TPAKD, dan mendukung pencapaian target literasi dan inklusi keuangan.

Darwin menjelaskan, pihaknya juga telah menyusun program kerja TPKAD Deli Serdang sesuai arah rancangan program 2021-2025.

Program kerja tersebut, seperti program-program usaha mikro kecil menengah (UMKM) go digital, UMKM naik kelas, one village one agent, satu rekening satu pelajar, dan penguatan kapasitas dan kinerja TPAKD.

“Tentu saja telah kami sampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara (Sumut) dengan surat Bupati Deli Serdang Nomor: 500/570 tanggal 16 Februari 2021 berisikan target-target yang telah disusun per-triwulan untuk tahun 2021,” jelasnya.

Darwin mengatakan, itulah mengapa digelar rapat tersebut, yaitu membahas realisasi capaian target triwulan I yang akan disusun dalam laporan triwulan I TPAKD Deli Serdang kemudian harus disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat tanggal 6 April 2021.