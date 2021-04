UPDATE JAM Tayang Derby della Mole Torino Vs Juventus Liga Italia, Kiper Il Toro Korban Ronaldo

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Liga Italia pekan ke-29 akan menyajikan duel Derby Turin antara Torino vs Juventus, Sabtu (3/4/2021).

Siaran Langsung Liga Italia antara Torino vs Juventus dimulai pukul 23.00 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan belum tentu di RCTI +.

Link Live Streaming Torino vs Juventus bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2.

Partai derbi kontra Torino membangkitkan memori sekaligus juga pelik buat Cristiano Ronaldo .

Kiper Il Toro, Salvatore Sirigu masih berstatus sebagai korban tunggal Ronaldo .

Sudah selayaknya penyerang Juventus , Cristiano Ronaldo, menatap laga pekan ke-29 Liga Italia 2020-2021 melawan Torino, di Stadion Olimpico Grande Torino, Sabtu (3/4/2021) dengan optimisme tinggi.

Ronaldo punya catatan yang cukup bagus kala bersua sang rival derbi Juventus. Dalam lima kans bersua Torino di pentas Liga Italia, Ronaldo sukses mengemas tiga gol.

Salah satu gol ke gawang Torino tercipta melalui tendangan bebas apik pada 4 Juli 2020 silam.

Kala itu, Juventus menguasai Derby della Mole dengan keunggulan 4-1 atas sang saingan klub sekota.

Sundulan bek Juventus Leonardo Bonucci yang menggetarkan jala Torino pada laga lanjutan Liga Italia 2020-2021 di Stadion Allianz, Sabtu (5/12/2020) atau Minggu dini hari WIB. ((AFP/ANDREAS SOLARO))

Mengawali langkah dengan kuda-kuda khasnya, Ronaldo menempatkan bola sepakan bebas ke pojok kanan atas gawang Torino kawalan Salvatore Sirigu.