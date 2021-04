KONDISI TERKINI Aurel Hermansyah, Kista di Rahim Hilang, Atta Halilintar Ungkap Ingin Punya 15 Anak

TRIBUN-MEDAN.com - Pasangan selebriti Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah tak henti-hentinya menerima kebahagian.

Pernikahan keduanya digelar secara mewah, Sabtu (3/4/2021) lalu.

Sebelum menggelar pernikahannya Atta Halilintar sempat mengungkapkan niatnya bahwa ia ingin memiliki 15 anak dengan Aurel Hermansyah.

Bahkan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan rahim Aurel.

Dokter menyebutkan bahwa Aurel mengidap kista di rahim.

Tiga hari usai pernikahannya, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah kembali melakukan pemeriksaan kesehatan.

Atta dan Aurel bersyukur bahwa kista tersebut sudah hilang.

Dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa kista tersebut merupakan kista hormonal.

Proses pemeriksaan kesehatan Aurel Hermansyah diunggah Atta Halilintar di Instagram pribadinya @attahalilintar dengan caption

"Terakhir cek istriku ada kista

Kemaren kepikiran terus apa harus operasi..

Ternyata Alhamdulillah Kuasa ALLAH Doa kita didengar Kista nya hilang insyallah sehat Bisa menyambut buAHHAti kita nanti ya syg Insyallah i'll be by your side through good and bad times "