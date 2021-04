Link Nonton Live Streaming Real Madrid vs Liverpool, Misi Balas Dendam The Reds, Sergio Ramos Absen

TRIBUN-MEDAN.com - Link Nonton Live Streaming Real Madrid vs Liverpool dalam lanjutan Liga Champions, dapat ditonton Selasa malam atau Rabu (7/4/2021) dini hari.

Siaran langsung Real Madrid vs Liverpool jelas mengusung misi balas dendam pada laga kali ini bagi The Reds.

Nonton Gratis dari HP Real Madrid vs Liverpool, pasukan Juergen Klopp tentunya membawa misi balas dendam dengan menumbangkan Real Madrid.

Duel Real Madrid vs Liverpool akan digelar di Alfredo Di Stefano Stadium, pukul 02.00 WIB. Namun, terjadi perubahan jadwal yang kemungkinan laga Real Madrid vs Liverpool berlangsung kick off pukul 03.00 WIB.

Live streaming Real Madrid vs Liverpool dapat ditonton di Vidio.

Link live streaming Real Madrid vs Liverpool tercantum di akhir artikel.

Para pemain Real Madrid merayakan gol dalam pertandingan Deportivo Alaves vs Real Madrid pada Liga Spanyol di Stadion Mendizorroza, Minggu (24/1/2021) dini hari WIB. ((AFP/CESAR MANSO))

Balas Dendam The Reds

Duel Real Madrid vs Liverpool seperti duel ulangan final Liga Champions 2017-2018.

Pada duel puncak saat itu, Real Madrid keluar sebagai juaranya setelah unggul 3-1 atas Liverpool.

Menumbangkan Real Madrid dan lolos ke semifinal pasti menjadi target yang dicanangkan Jurgen Klopp dan anak asuhnya.