Jadi Bintang Tamu di Vlog Nebeng Boy, Raisa Andriana Ungkap Merasa Tegang karena Hal Ini

Raisa lantas membeberkan soal anxiety yang diidapnya. Menjadikan kadang dia takut dan malu untuk berbicara di depan kamera.

TRIBUN-MEDAN.com - Raisa Andriana dikenal sebagai penyanyi papan atas Tanah Air.

Namun semenjak melahirkan, pelantun lagu Could It Be itu jarang tampil di layar kaca.

Selain itu, Raisa juga jarang menjadi bintang tamu di vlog artis.

Namun kali ini istri Hamish Daud tersebut tampil dengan menjadi tamu di vlog Nebeng Boy.

Penyanyi Raisa Andriana (Instagram/@raisa6690)

"Hai guys ada Raisa in my car, oh my God!" ujar Boy William antusias, dikutip dari YouTube Boy William, Rabu (14/04/2021).

"Tegang banget," kata Raisa.

Rupanya sudah sejak lama Boy meminta Raisa menjadi bintang tamunya.

"Kenapa elo yang tegang? Harusnya gue yang tegang.

Udah sekian tahun minta loe di mobil ini akhirnya dapat," bebernya.