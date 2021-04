Nagita Slavina Sedang Bahagia, Hamil Anak Kedua, Raffi Ahmad Ucap Syukur Alhamdulillah

TRIBUN-MEDAN.COM - Pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sangat mengidam-idamkan memiliki anak ke-2.

Kini, akhirnya kabar bahagia kembali dibawa Nagita Slavina dan Raffi Ahmad perihal kehamilannya.

Di mana Nagita Slavina postif hamil setelah melakukan testpack pada 27 Maret 2021 lalu.

Nagita Slavina dan Rafathar (YouTube Rans Entertainment)

Tangis Nagita Slavina pecah karena dirinya antara percaya dan tidak percaya dirinya hamil.

"Look at this oh my god I'm shacking, ini bener nggak sih," ungkap Nagita Slavina saat dikutip Grid.ID di YouTube, Jumat (16/4/2021).

Kemudian, Nagita Slavina memanggil Raffi Ahmad dan membagikan kabar gembira tersebut.